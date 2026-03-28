洗濯の負担を減らし、暮らしをラクにする工夫を紹介します。インスタグラマーで、子ども2人と暮らしているSHIROさん（30代）は、毎日の洗濯をやめ、洗濯物をしまう際の“たたむ”手間も手放しました。時短の工夫について詳しく教えていただきます。洗濯は2日に一度で十分小学生の子ども2人と暮らす、インスタグラマーのSHIROさん。ミニマリストとして活動していますが、ものだけでなく家事もたくさん手放してきました。【写真】洗