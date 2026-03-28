ESSEonlineで2026年2月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。「節約しているつもりなのに、なぜかお金が残らない…」そんな悩みを抱えていませんか？ これは、ファイナンシャルプランナーであり、片付けのプロでもある下村志保美さんが、片付けの現場でお客様と向き合うなかでよく耳にする言葉だといいます。じつは、お金が貯まらない原因は、収入や節約への意識だけではありません。下