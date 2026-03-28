スリーピースバンド「Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅ」の藤井怜央が２８日、大阪・グランフロント大阪のイベント「ＭＵＳＩＣＢＵＳＫＥＲＦＥＳＴＩＶＡＬＩＮＵＭＥＫＩＴＡ」のＢＬＵＥｓｔａｇｅで行われた「ＳＵＰＥＲＦＩＮＥＳＵＮＤＡＹ」（日曜午前７時＝ＦＭ８０２）の公開収録に出演した。２０１６〜１７年頃に東京・渋谷で週３回ほどストリートライブを行っていたという藤井は「大阪でも何度かトライしようとし