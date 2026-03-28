筆者の友人Tさんは、いわゆる「おばあちゃん子」。病気がちな母の代わりに、T子さんのそばにいてくれたのが祖母でした。「お前がいちばんだよ」という祖母の言葉を信じて大きくなったTさん。大人になり、その言葉の裏に隠された意外な事実を知りました。 スーパーウーマンなおばあちゃん