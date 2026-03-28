猫ちゃんの等身大パネルを使って、アテレコしながら猫に話しかけてみたら…？元気のないお返事と困り顔が可愛すぎると、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で高評価が18万件を突破し、「困り顔ながら律儀にお返事する小八ちゃんがかわいいのなんの♡♡」「朝から死ぬほど笑いました♡」といった声があがりました。 【動画：愛猫そっくりの『等身大パネル』を使って話しかけてみたら…まさ