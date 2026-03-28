今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるカギしっぽの黒猫ちゃん。個性的なしっぽの動かし方が、注目を集めました。投稿はThreadsにて、21万回以上表示。いいね数は5000件を超えていました。 【動画：カギしっぽの黒猫→しっぽの動きがフリフリではなく…独特な『動かし方』が可愛すぎる】 これからはフリフリじゃない。パクパクだ 今回、Threadsに投稿したのは「うちニャンズ」さん。登場したのは、猫のサムちゃん。可