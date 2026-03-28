パンケーキ投稿の日清製粉ウェルナ、本社屋上に巨大な大谷広告が登場米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）の開幕戦から2連勝。大谷翔平投手は連日「1番・DH」で出場し出塁を続けている。大きな一発が待ち望まれる中、東京のど真ん中には巨大な“大谷翔平”が登場し話題となっている。高さ9.4メートル、幅14.4メートルという巨大なサイズで、パスタを口に運ぶ大谷が微笑んでいる。東京のど真ん中、神田錦町に登場した