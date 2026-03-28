大人も子どもと一緒に楽しめる、“シル活”。可愛いシールや珍しいシールを集めたり、交換したりして楽しんでいる人が多いようです。シールは、手帳やノートをデコレーションしたり、ラッピングをおしゃれに仕上げたりと、日常でもさまざまな活用法があるところも魅力。今回は、100均で買ったとは思えないクオリティとデザインの、【セリア】のシールをご紹介します。 可愛いがギュッと詰ま