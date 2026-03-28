今季ベストスコア上位にズラリフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子の坂本花織（シスメックス）が2年ぶり4度目の優勝を飾った。千葉百音（木下グループ）が銀、中井亜美（TOKIOインカラミ）は9位。シーズンを終え、衝撃の事実が浮かび上がった。中井はトリプルアクセルなどのミスがあってスコアを伸ばせなかったが、千葉と坂本は圧巻の演技を披露した。24人中23番目に滑っ