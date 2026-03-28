F1カメラマンが新幹線ホームで受けた衝撃とは？自動車レースのF1は現在、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦日本グランプリを開催中だ。世界各国から多くの関係者が来日し、日本ならではの文化や風習に驚くことも多い。あるカメラマンが驚いたのは、新幹線ホームでの無人販売。「あなたの国でも、こんなビジネスは成り立つと思う？」とファンに紹介している。F1認定の写真家キム・イルマン氏が自身のインスタグラムに動画で紹