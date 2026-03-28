グラビアアイドルの五木ゆうりが、24日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】ほとんど隠れてないよ！自然体の“G”砲にドキッ 五木は2025年にTBS系の特番「オールスター後夜祭 25春」でアシスタントとして出演。露出度高めの白衣装で出演し、自慢のG砲と美貌で注目を集めた。同号が自身初の雑誌グラビアとなり、王道のランジェリー姿や、素肌にトラックジャケットを羽織る衝撃の姿も披露