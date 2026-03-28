記事ポイントNYで20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が移民視点でアメリカ社会に切り込むニューシングル大統領スピーチとキング牧師の演説の対比から始まる鮮烈な楽曲構成ヒップホップの本質を体現しながら日米コミュニティをつなぐアーティストの集大成ニューヨークを拠点に20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が、アメリカ社会の現状に鋭く切り込むニューシングル「Da Games People Play」を2026年3月24日にリリースしまし