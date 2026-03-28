記事ポイントBOCCHI。が4回目のライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を全9都市で開催初のフィリピン・セブ島公演を含む国内外を巡るツアー2026年4月30日リリースの3rdフルアルバム『Dear Piece』を引っ提げて展開GDL Entertainment所属の7人組アイドルグループBOCCHI。が、4回目となるライブツアー『Dear Piece Tour 2026』を開催します。2026年5月10日の大阪公演を皮切りに、初となるフィリピン・セブ島公演を含む全9都市を巡り