記事ポイント中京テレビが高校生の部活動密着番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日より放送開始初回は愛工大名電高校サッカー部に密着、全国大会をかけた新3年生2人の思いを紹介毎週水曜午後10時54分放送でTVerでも配信予定中京テレビが、東海3県の高校生の部活動に密着した新番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日（水）より放送開始します。初回は愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー