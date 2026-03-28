記事ポイントランボルギーニやブガッティなど8ブランドが富士スピードウェイに集結パレードランやサーキット走行など体験型プログラムを用意約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる構成SKY GROUPが、2026年4月11日(土)に富士スピードウェイで開催される「富士山花火 vs スピードウェイ 2026」に参加し、グループ合同の特別プログラム「THE SKY GROUP DAY」を実施します。ランボルギーニやアストンマーティン、ブガッティな