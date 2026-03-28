記事ポイントコムテックスが施工管理アプリ「Kizuku」の「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表、2社が受賞ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満に削減するDX活用を実践別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務の一元管理を実現建設業界のDX推進を支援するコムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」において優れた活用を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています