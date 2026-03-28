記事ポイント熱海・小嵐町の温泉旅館「シオン熱海」を取得し、ラグジュアリー旅館へ再構築フルリノベーション＋増築工事により全室露天風呂付き客室へ生まれ変わる計画NBIホールディングスの熱海エリア2案件目で、全国500億円規模の投資計画の一環NBIホールディングスが、静岡県・熱海エリアにおいて温泉旅館「シオン熱海」を取得し、「NBI熱海IIプロジェクト」を開始しています。フルリノベーションと増築工事を経て、全室露天風