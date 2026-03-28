記事ポイント秋葉原駅徒歩3分に24時間営業のセルフ型無人カフェがオープンドリンク購入のみで利用でき、時間制限なしWi-Fi・電源完備でPC作業や勉強にも最適な40席の快適空間株式会社アスライズが手がける24時間営業のセルフ型無人カフェ「スマートカフェ 秋葉原店」が、2026年3月28日（土）にオープンします。ドリンクを購入するだけで利用でき、時間制限なく自分のペースで過ごせる新しいスタイルのカフェです。JR秋葉原駅から徒