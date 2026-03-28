記事ポイントBLACKWINGからブランド史上初となるローラーボールペンが新発売復刻版鉛筆「エラズ2010」やヴィンテージウッドボックスも同時に先行販売精密削り出しアルミニウム製ボディにマグネット式クリック機構を搭載アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となる『ローラーボールペン』が新発売されています。復刻版鉛筆『エラズ2010復刻版』や『ヴィンテージ ウッドボックス』と合わせて、BLA