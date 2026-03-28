記事ポイント震災当時幼かった大学生8名が約1年かけて制作した体験型作品を展示2026年3月10日〜22日に東京工芸大学中野キャンパスで開催、入場無料来場者が”住民”として避難を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」などを公開東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名が、東日本大震災時に宮城県石巻市の旧大川小学校で起きた津波事故を題材にした体験型企画展「語りにくさ