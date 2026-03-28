27日午後、富山県南砺市で住宅2棟を焼く火事があり、28日の実況見分で、焼け跡から3人の身元不明の遺体が見つかりました。警察などによりますと、27日午後、富山県南砺市の柴田光弘さん（80）宅で発生した火事は、柴田さんの木造3階建ての家と隣接する家の2棟を焼きました。柴田さんは妻と娘と3人で暮らしていたということですが、3人とは連絡が取れていません。警察と消防は28日、合同で実況見分を行いました。関係者によりますと