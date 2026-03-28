富山県南砺市の住宅から出火し、住人の親子3人と連絡が取れなくなっている火災で、南砺署は28日、焼け跡から3人の身元不明の遺体が見つかったと発表した。住人の可能性があるとみて確認を進める。火災は、27日午後1時10分ごろ、同市松原新の職業不詳柴田光弘さん（80）方で「3階から煙が出ている」と通行人から119番があった。約3時間後に消し止められたが、木造3階建てが焼け、隣家に延焼した。署によると、柴田さんと妻、娘