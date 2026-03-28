2025年12月31日―4万5000人もの観客を熱狂させたのは、日本最大級の格闘技イベント『RIZIN』。激しい攻撃が特徴で、けがが多いラグビーと比べても発生率は30倍とも言われるが…大会設立から10年経つ今も命に関わるけがはゼロ！その背景にはリングドクターたちの存在があった。『RIZIN医療部』を率いるのは、脳神経外科医の諫山和男医師。各病院から集まった格闘技好きの一流医師たちが試合に目を光らせる。その“裏側”に密着取材