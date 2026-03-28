実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が28日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、生活困窮者が増える理由について説明した。ひろゆき氏は「長期金利が一時2.385％と1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準」とポスト。「給料が上がる速度より、金利と物価が上がる速度の方が早いんだから、生活苦しくなる人が増えるのは当然だよね」と私見を展開していた。ユーザーからは「共働きしないと、家庭は維持できない感じで