気象庁は28日、東京でソメイヨシノが満開になったと発表しました。桜の名所では、訪れた人たちが思い思いのやり方でお花見を楽しんでいます。東京の花見の名所として知られる上野公園では、多くの花見客が見頃を迎えた桜を楽しんでいました。桜の木の下にシートを敷き、宴会を開いていたグループの人は「（Q. 場所取りした方は？）はーい！夜9時からスタンバイした。きのうは雨で人少なかったから取れたが、普段だったらそうはいか