飼い主さんはワンコが外に出ないように抑えていただけなのに、なぜかブレーメンの音楽隊のような状態になってしまって…？投稿は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられています。 【写真：犬が外に出ないように抑えていたら、背中に違和感が…まさかの『ブレーメンの音楽隊』になる光景】 ワンコが外に出ないように抑えたら… Threadsアカウント「kei7917」に投稿されたのは、童