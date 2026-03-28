もふもふ小さなポメラニアンの兄弟。一匹を撫でているともう一方の子犬も撫でてアピールが止まらないようで…！？キュン死間違いなしの投稿が話題を呼び、記事執筆時点で41万回再生を突破。「可愛いたぬきだなぁ」「なでなでボランティアやりたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃん犬を撫でていたら、別の赤ちゃん犬が…『ぼくも撫でてよ！』とんでもなく尊いアピール】 撫でてア