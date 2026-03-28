イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、日本代表戦に向けたメンバー選考についてて言及した。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。イングランド代表は、27日に行われた国際親善試合でウルグアイ代表と対戦。81分にベン・ホワイトが先制点を挙げtあものの、90＋4分にPKでフェデリコ・バルベルデに同点ゴールを喫し、試合は1−1の痛み分けに終わった。トゥヘル監督は試合