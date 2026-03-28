『娘を妊娠させたのは誰ですか？』（たけみゆき/KADOKAWA）第1回【全9回】【漫画】本編を読む真面目な夫と優しい娘とともに平穏な日々を送るさなえ。ある日、高校生の娘・春菜の妊娠が発覚。相手は1年前から付き合っている彼氏・航太郎だという。双方の親たちは子どもを諦める方向で話し合いを進めていが、産みたいという気持ちが強かった本人たちは、突然家出してしまい――。高校生の娘が妊娠…その時、あなただったらどうします