28日午後7時36分ごろ、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、神奈川県の横浜泉区と中井町、山梨県の大月市、静岡県の熱海市と伊豆市、それに東伊豆町です。【各地の震度詳