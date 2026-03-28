有田哲平（55）と山崎弘也（50）が28日、都内で開催された第2回「ウイコレFAN TOURNAMENT」に出席した。同イベントはサッカーのモバイルゲーム「eFootballsウイコレCHAMPION SQUADS」の公式リアルイベント。2人は24年12月、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」に就任。この日は、全国から集まった約200人の予選トーナメントに参戦した。前回優勝の山崎は、配信のある準決勝まで進出。一方、2年連続の予選敗退となった有田は「僕は出