AFC女子チャンピオンズリーグ準々決勝が28日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（東京NB）はスタリオン・ラグナ（フィリピン）との対戦した。東京NBは新設され2回目の開催となる女子チャンピオンズリーグに初出場（前身はAFC女子クラブ選手権）。昨年11月9日から15日にかけて行われたグループステージでは、2勝1分けで2勝1分けでグループCの首位通過を決め、ノックアウトステージへの進出を決めていた。そして、準々