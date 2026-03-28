炎の中を歩く山伏＝２８日、愛川町の八菅神社愛川町八菅山（はすげさん）の八菅神社で２８日、１年の無病息災を祈る火渡りの行事が行われた。同神社氏子総代会（足立原威会長）主催の春の例祭で、山伏姿の僧侶が燃え上がる火の中を歩いた。八菅山（２２５メートル）の中腹に位置する神社の急な石段の上の広場が火渡り会場。石段を登ってきた山伏たちが、ほら貝の音とともに広場に現れ、まさかりを振ったり、広場の四方に向けて