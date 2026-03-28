歌舞伎俳優中村鴈治郎（67）中村扇雀（65）中村壱太郎（35）中村虎之介（28）が28日、大阪市の高津宮で坂田藤十郎七回忌追善顕彰祭に参列した。鴈治郎、扇雀の父、壱太郎と虎之介の祖父にあたり、上方歌舞伎の象徴だった藤十郎さんは20年11月12日に死去。今年で七回忌を迎えた。4月3日に初日を迎える大阪松竹座さよなら公演「御名残四月大歌舞伎」では、坂田藤十郎七回忌追善狂言として、昼に「夕霧名残の正月由縁の月」、夜に「