巨人のルシアーノ投手（２６）が２８日の阪神戦（東京ドーム）の７回に登板。２２日に支配下登録されたばかりの右腕が無安打無失点、２奪三振のパーフェクトリリーフを披露した。文句なしの一軍デビューだ。１点ビハインドの７回に２番手で登板。小幡、高橋には全球１５０キロ越えの直球で押し込み、左飛と見逃し三振。続く近本にはチェンジアップを低めに集めて空振り三振を奪った。試合後は「登板する前から想像していた通