Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）予選が２８日に行われ、ホンダの母国凱旋で注目されたアストンマーティンはフェルナンド・アロンソ（４４）が２１位、ランス・ストロール（２７）が２２位で?ワーストワンツー?と今季最悪の結果となった。アストンマーティンは開幕からトラブルが続きで、日本ＧＰのフリー走行でもいずれも全くタイムが伸びず、マシンの振動問題も深刻なまま。今季これまで多くの問題がある中でも、予選