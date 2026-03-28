ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」は２８日、予選２日目が行われた。１３７期・鈴木雄登（２０＝愛知）は４Ｒ、６コースから４着。「水をつかんでないし押しもない感じ。直線も消えました。直線と復縁しようかなとペラ調整します」と課題を残し、修正を図るつもりだ。昨年１１月、とこなめでデビュー。その節の最後となる９走目で初勝利を挙げた。「たまたまですよ。ヘタクソ。もっとやれよと」と納得し