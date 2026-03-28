カーリング男子の世界選手権（２７日＝日本時間２８日、米ユタ州オグデン）で、日本代表のＳＣ軽井沢クラブが最高のスタートを切った。初陣のノルウェー戦で６―４と勝利すると、第２戦は強豪のスコットランドと相まみえた。前半の５エンド（Ｅ）を３―３で折り返し、第７Ｅに２点を勝ち越す。第８Ｅに同点とされたが、最終第１０Ｅに１点を奪って勝利を引き寄せた。今大会のアイスは「今までに比べて曲がるし、滑りが弱かっ