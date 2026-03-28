２０２５年に解散したロックバンド「ｔｈｅｐｉｌｌｏｗｓ」のドラマー・佐藤シンイチロウさんが、２２日に食道がんで亡くなったことが２８日、発表された。株式会社バッド・ミュージック・グループ音楽出版は公式サイトで「ドラム佐藤シンイチロウが、加療中のところ、３月２３日に食道がんにより逝去いたしました」と報告。「既にご親族のみで葬儀を執り行いましたことをご報告させて頂きます」と明かした。そのうえで