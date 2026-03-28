ボートレース平和島の「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は２８日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。常盤海心（２５＝徳島）は得点率６・００のボーダー上で迎えた予選最終日の６Ｒ、３号艇で出走。１号艇の上野俊樹がＦとなったこのレースは外マイで２着に残した。２走目まで６、５着と雲行きは怪しかったが、３走目以降は２、１、２、２着と２連対。得点率６・３３、１５位で準優勝戦へ進んだ