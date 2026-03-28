タレントの榊原郁恵が２８日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、２０２２年に死去した夫・渡辺徹さんの思いを語った。入院してすぐに渡辺さんは意識を失くしたが、これまでにも体調を崩すことが多く、榊原は「いつも回復してくるから大丈夫でしょ」と思っていたという。舞台に出演中だったこともあり「もう少し丁寧に接してあげればよかったなという悔いがあるから