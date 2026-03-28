3月28日、中山競馬場で行われたG2・日経賞（芝2500m）は、マイユニバースが後方一気の差し切りを決めて重賞初制覇を飾った。このレースの1着馬には天皇賞・春への優先出走権が与えられる。日経賞、勝利ジョッキーコメント1着マイユニバース横山典弘騎手「（この馬の中山芝2500はベストなんでしょうか）いや、そんなことはありませんよ。ただ結果が出てるってだけで、どこでも走れますよ。いつも通りです。マイユニバースのリズ