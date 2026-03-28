3月28日、阪神競馬場で行われたG3・毎日杯（芝1800m）は、1番人気のアルトラムスが快勝。賞金を加算してクラシックへの最終関門を突破した。毎日杯、勝利ジョッキーコメント1着アルトラムス岩田望来騎手「課題だったゲートも出てくれて、本当にいい内容で終えれたんじゃないかなと思います。脚はあると分かっていたんですけど、やっぱり初めてこういう狭いところで競馬をしましたし、なんとか脚使ってくれと思って追い出したら