◇スポニチ後援・第22回北九州オープンゴルフ第1日（2026年3月28日福岡県北九州市小倉カンツリー倶楽部＝6872ヤード、パー72優勝賞金300万円）2日間36ホール競技の第1ラウンドが行われ、2019年大会覇者の貞方章男（46＝アイダ設計）が単独トップ発進した。2つのパー5でイーグルを奪ったほか、5バーディー、3ボギーの6アンダー、66だった。昨年に続き2年連続3回目の優勝を狙う阿久津未来也（31＝フリー）はアウトで3ア