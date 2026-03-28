ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「芸能人格付けチェックＢＡＳＩＣ春の３時間半スペシャル」が２８日、放送された。司会の浜田雅功は、ずらりと出演者を見渡し、紹介。元ＫＡＴ-ＴＵＮの中丸雄一とＮＥＷＳ・小山慶一郎お笑いコンビ「見取り図」とチームを組んでおり、浜田は「中丸、お前出てええの？！」と冒頭からいきなりツッコミ。中丸が「大丈夫…みたいです…」と返すと、スタジオは爆笑。見取り図・盛山が「僕らが一番