不倫相手に我が子を引き合わせる最悪な夫の裏切り！えげつなさ満載の体験談フィクション【漫画】「最悪！夫の二重生活」を読むネギマヨ(@negimayo3)さんの創作漫画『最悪!夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜』が反響を呼んでいる。本作はネギさんの友人の体験談をベースにしており、育児に積極的な「イクメン」を装う夫の、信じがたい裏切りを描いた物語だ。不倫だけに留まらず、わが子を愛人に引き合わせるという異