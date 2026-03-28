【漫画】この漫画をはじめから読む同期なしの新卒。「長く勤められるようにがんばるぞ！」と意気込んでいたものの、配属先の「検査課」は、問題しかない部署だった…。職場の陰湿ないじめや差別などを赤裸々に描く、辰ノたむさんの『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』をお届けします。→『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を最初から読む『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件