表だった攻撃はされないが、関わるとなぜかモヤモヤする人がいる…。そう感じている人はもしかしたら、“受動的攻撃”を受けているかもしれない。【漫画】『被害者姫 彼女は受動的攻撃をしている』を見る受動的攻撃とは、攻撃的な言葉を発さずに相手を追い詰める攻撃。漫画家・水谷緑さんは『被害者姫 彼女は受動的攻撃をしている』（竹書房）にて、その実態を描いた。作中で受動的攻撃を行うのは、アヤという既婚女性。彼女は自己