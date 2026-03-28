お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後0時55分〜）の3月29日放送回は、茨城県東海村で行われた公開収録の模様が放送されます。登場するのは、185センチの超絶イケメン夫と、そんな夫に一目ぼれした“面食い肉食妻”。「茨城にこんなイケメンがいるはずない！」と疑った出会いから、祖母に導かれるように結婚した2人のエピソードが明