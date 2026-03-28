俳優・ちばひなのさんの最新デジタル写真集『Brand New Diary』（撮影：HIROKAZU、税込2200円）がワニブックスよりリリースされました。トレードマークだったロングヘアをばっさりと切り、新たな魅力を打ち出した一冊となっています。【写真】メガネっ子もかわいい！ちばひなのさん本作のテーマは「ひとり暮らしの大学1年生の1日」。Tシャツ姿でカップ麺を食べたり、ゲームに夢中になったり、ついそのまま寝落ちしてしまうなど、飾